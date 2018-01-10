Başbakan Binali Yıldırım, bilinmeyen yönlerini anlattı

Başbakan Yıldırım, 80'li yılların efsane otobüsü "302"nin kaptan koltuğuna oturdu. Otobüs işletmeciliğinden taksiciliğe, çocukluğundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştığı yıllara kadar olan hayat hikayesinin pek de bilinmeyen detaylarını anlattı.

Çok farklı işlerde çalıştı

Direksiyon başına geçti, keyifli yolculuk başladı.

10 kardeş olan Başbakan Yıldırım, Erzincan Refahiye'nin Kayı Köyü'nde doğdu, ilkokulu da köyde okudu.

Gemi mühendisi olduğunu, denizciliğini herkes biliyordu ama, öncesinde otobüs işletmeciliği yaptığını, iş hayatına çok farklı alanlara katıldığını ilk kez anlattı.

Başbakan Yıldırım, "Babamla beraber başladık biz bu işe. 1978’de bir otobüs aldık. 1984’e kadar bu işi yaptık. 80'li yıllarda İstanbul'da ticari taksimiz vardı iki tane, taksicilik yaptık, parke imalatçılığı yaptık. Sonra da denizcilik işine girdik" dedi.

Gezgin Wilco Van Herpen "Kaç senedir araba kullanmadınız?" diye sordu, Başbakan Yıldırım çok uzun süredir kullanmadığını söyledi.

"Yaklaşık 15 senedir doğru dürüst araba kullanmadım. Bakanlık, başbakanlık döneminde çok imkan olmuyor. Bu benim için iyi bir fırsat oldu. Ayrıca bu otobüsün benim için çok büyük anlamı var. Büyük bir sürpriz oldu bana."

Türkiye'nin demokratik hukuk devleti ülkesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye'de herkesin her şey olabilmesi mümkün. Okumuşum gayret etmişim Allah nasip etmiş bu görevlere gelebilmişim bir engel yok" dedi.

Ulaştırma Bakanlığı döneminde dev projelere imza atan Başbakan Yıldırım olunca yeni havalimanı da gündeme geldi.

3. Havalimanının 2. ve 3. etabı açılınca yolcu kapasitesinin 200 milyona çıkacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım yolculukta türkü de söyledi

Fonda çalan türkü için "Bu bizim memleketin türküsüdür, bizim türkülerimiz hep acıklıdır. Bu türkü bizi çocukluk, gençlik yıllarımıza götürüyor" diyen Yıldırım zaman zaman türküye eşlik de etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nasıl tanıştığını da anlattı

Cumhurbaşkanı’nı anmadan geçemedi, 23 yıldır süren yol arkadaşlıklarını anlattı.

"Kasımpaşa'da tanıştık. Milli Selamet Partisi'nde siyaset yapıyordu gençlik kollarında. Aynı zamanda Camialtı Tersanesi'nde futbol oynuyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ben de İstanbul Deniz Otobüsleri'nin Genel Müdürü oldum. Sonra AK Parti'yi kurarken beni de davet etti. Partinin kurucuları arasında yer aldım."

Başbakan Yıldırım şiir de okudu

Yalova Hersek Gişeleri'nde başlayan yolculuk İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçilmesiyle tamamlandı.

Başbakan, ünlü gezginle neredeyse 100 kilometre yolculuk yaptı.

Başbakan yolculuğu şiir okuyarak tamamladı:

"Orada bir köy var uzakta gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür."