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Başakşehir tek attı üç aldı

Başakşehir tek attı üç aldı

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip Mossoro'nun attığı golle galibiyete uzandı.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 18:30 - Güncelleme: 20-10-2018 18:30

Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir, Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip Mossoro'nun attığı golle sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Başakşehir bu sonucun ardından 3 maç sonra galibiyeti hatırladı ve puanını 18'e yükseltti

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada Mossoro attı.

10 maçlık cezası biten Arda Turan maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna girmedi. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 18'e çıkardı ve lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. Kayserispor ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise Sivasspor'u konuk edecek.

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