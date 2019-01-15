Başakşehir PSG'nin Türk golcüsünün peşinde

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehir, şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan da transferde hız kesmiyor. Robinho'yu kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan Başakşehir, gözünü PSG'nin Türk golcüsüne çevirdi.

GOL KRALI OLDU

Fransız devi PSG’nin altayapısındaki U19 Milli Takımı'nda forma giyen Metehan Güçlü kısa sürede adından fazlasıyla söz ettireceğe benziyor. PSG’nin B Takımı’nda forma giyen ve rezerv ligde gol kralı olan 1.82 boyundaki forveti, Thomas Tuchel Katar kampına götürdü.



BAŞAKŞEHİR PEŞİNDE

Fransız deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Metehan’la Süper Lig kulüpleri de çok yakından ilgileniyor. Özellikle lider Başakşehir’in genç golcüyü takımına kazandırabilmek adına çalışmalara başladığı ifade edildi.

Metehan Güçlü’nün 12 kez giydiği milli formayla 3 golü bulunuyor.