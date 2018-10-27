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Başakşehir liderliği kaptı

Başakşehir liderliği kaptı

Spor Toto Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Medipol Başakşehir, Riad Bajic'in attığı golle 1-0 galip geldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 18:50 - Güncelleme: 27-10-2018 18:50

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir 1-0’lık galibiyetin ardından maç fazlasıyla liderliği kaptı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 60. dakikasında Kerim Frei’ın asistinde golü bulan Riad Bajic Başakşehir’i 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Konyaspor’un beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan 10 maçlık cezası sona eren sonra Arda Turan ise 176 gün sonra yeşil sahalara geri döndü. Turan, mücadelenin 83. dakikasında Kerim Frei’ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından 21 puana ulaşan Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe otururken Atiker Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

Başakşehir gelecek hafta ligde Beşiktaş’ı ağırlarken Atiker Konyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. 

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Traore (Dk. 64 Fofana), Jonsson, Yatabare (Dk. 75 Mücahit Can Akçay), Jevtovic (Dk. 70 Vedat Bora), Milosevic, Jahovic

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro (Dk. 69 Jojic), Kerim Frei (Dk. 83 Arda Turan), Bajic

Gol: Dk. 60 Bajic (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 50 Diagne (Atiker Konyaspor)

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