Başakşehir kupaya veda etti!

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen yıldızlar topluluğu Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hatayspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Hatayspor ise çeyrek finale yükseldi. Hataysporlu taraftarların maçın ardından 'Hükümet gelsin sizi kurtarsın' tezahüratı müsabakaya damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen yıldızlar topluluğu Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hatayspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Hatayspor ise çeyrek finale yükseldi. Hataysporlu taraftarların maçın ardından 'Hükümet gelsin sizi kurtarsın' tezahüratı müsabakaya damga vurdu.