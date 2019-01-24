Başakşehir kupaya veda etti! Dikkat çeken hükümet tezahüratı

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen yıldızlar topluluğu Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hatayspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Hatayspor ise çeyrek finale yükseldi. Hatayspor'un gollerini Yusuf, Mirkan (2) ve Selim kaydederken Başakşehir’in tek golü ise 18'inci dakikada Jojic’ten geldi.

Hataysporlu taraftarların maçın ardından 'Hükümet gelsin sizi kurtarsın' şeklinde yaptığı tezahürat müsabakaya damga vurdu. Hataysporlu futbolcular, maç bittikten sonra sahanın içerisinde uzun bir süre kaldı ve çeyrek finalin sevincini taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Hatayspor'un Başakşehir'i 4 golle devirdiği maçtan kareler...







