Başakşehir Kerim Frei'ı kiraladı

Turuncu lacivertli ekipte yapılan transferlerin ardından düzenli forma şansı bulamayan Kerim Frei'ın yeni adresi İsrail oldu. İstanbul ekibi, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübü'ne kiralandığını duyurdu.

Medipol Başakşehir'in açıklamasında "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübü'ne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.