Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan dikkat çeken Arda Turan açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübü, ünlü şarkıcı Berkay'la kavga eden ve hakkında 12,5 yıl hapis istemiyle dava açılan Arda Turan'a 2,5 milyon TL para cezası verdi. Arda Turan, yargı kararını verene kadar Başakşehir'de oynamaya devam edecek.

Kulübün yönetim kurulunun aldığı karar şöyle; "Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

PROFESYONELLİKLE BAĞDAŞMIYORMilli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

2,5 MİLYON TL PARA CEZASIKonunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz."

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA: Ardından M. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV yayınında Arda Turan hakkında verilen cezayı değerlendirdi. İşte o anlar...