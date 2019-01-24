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Başakşehir 1. lig ekibinden fark yedi kupaya veda etti!

Başakşehir 1. lig ekibinden fark yedi kupaya veda etti!

Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hatayspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Hatayspor ise çeyrek finale yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 14:57 - Güncelleme: 24-01-2019 14:12

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen yıldızlar topluluğu Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hatayspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Hatayspor ise çeyrek finale yükseldi.

Hatayspor'un gollerini Yusuf, Mirkan (2) ve Selim kaydederken Başakşehir’in tek golü ise 18'inci dakikada Jojic’ten geldi.



Hataysporlu taraftarların maçın ardından 'Hükümet gelsin sizi kurtarsın' şeklinde yaptığı tezahürat müsabakaya damga vurdu. Hataysporlu futbolcular, maç bittikten sonra sahanın içerisinde uzun bir süre kaldı ve çeyrek finalin sevincini taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Teknik direktörler ne dedi?
Hatayspor'un Başakşehir'i 4 golle devirdiği maçtan sonra teknik adamlar kameralar önüne çıktı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, Hatayspor'u hem bugünkü mücadelesinden hem de tur atlamasından dolayı tebrik ettiğini ifade etti. 

Abdullah Avcı, şunları kaydetti:
-"Bizde ne odaklanma ne konsantrasyon ne mücadele ne de oyun planına uygun oyun vardı. Bunun tam tersi olarak, odaklanma ve mücadele konusunda tam hazır bir rakip vardı. O zaman lig farkı, oyuncu kalitesinin farkının olması bir şey ifade etmiyor. Futbol oyununda doğru oynamazsan oyun seni cezalandırır. Bu dosyayı burada kapattık." 

Kadro derinliklerinin de olduğunu ancak istemedikleri bir skorla elendiklerini aktaran Avcı, buradan dersler çıkartıp, bunun üzerine çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Palut: "Bu maçı daha fazla isteyen bizdik"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk maçtaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından umutların Hatay'a taşındığını aktardı. Maça çok iyi başladıklarını anlatan Palut, şöyle konuştu:

-"Takımda bazı rotasyonlarımız vardı. Oyuncularım maça çok iyi başladı, golü de erken bulduk. Ondan sonra da rakibimiz 1-1'i yakaladı. Tabii bu skor 3 gol atmamız gereken tabloyu ortaya çıkardı. Bugün maçı daha fazla isteyen takım bizdik. Daha fazla mücadele eden takım bizdik. Daha fazla pas yapan takım bizdik ve oyuncularım gerçekten bu turu geçmeyi hak etti. Güzel mücadele ettiler. Medipol Başakşehir de çok güçlü bir ekip.  Burada istedikleri oyunu sergileyemediler. Bu da onları dakika dakika aşağıya düşürdü." 

Hatay şehrinin mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Palut, oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederek, ligde Kardemir Karabükspor ile yapacakları maça odaklanmaları gerektiğini söyledi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR26 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 18:22 Terör dostları ABD uşakları devrede,sporuda kendileri gibi kirletecekler,hükümet yerli milli imanlı namuslu adaletli merhametli,,birtek hainleri sevmiyor haklı

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