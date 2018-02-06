  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Baş ve boyun kanserleri daha erken belirti gösteriyor!

Baş ve boyun kanserleri daha erken belirti gösteriyor!

Baş ve boyun kanserleri, erkenden belirti verebiliyor. Örneğin boyunda 2-3 haftadan uzun süre geçmeyen şişlikler baş ve boyun kanserlerinin belirtisi olabilir. Böyle bir durumda muhakkak bir uzmana görünmelisiniz...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-02-2018 22:25 - Güncelleme: 06-02-2018 22:25

Baş ve boyun kanserlerinin vücuttaki diğer birçok kanser türüne göre daha erken belirti gösteren hastalıklar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu, "Boyunda 2-3 haftadan uzun sürede geçmeyen şişlikler bir doktor tarafından görülmeli. Şişlikler ağız, gırtlak, guatr, lenf ve kan kanserinin ilk belirtisi olabiliyor" dedi.

Baş-boyun bölgesinde yer alan kanserlerin, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9'unu, kanserden ölümlerin yüzde 4´ünü oluşturduğunu belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu, "Baş-boyun kanserleri, erkeklerde kadınlardan 4-5 kat fazla, 50 yaş üstünde daha sık görülüyor. Baş boyun bölgesi kanserleri içerisinde en fazla gırtlak kanserleri (yüzde 45-50) görülüyor. Kanserlerin gelişiminde; sigara, tütün çiğnenmesi, alkol, genetik faktörler, kötü beslenme, çevresel faktörler, hijyenik faktörler, endüstriyel ürünler, radyasyon ve bazı mikropların rol oynadığı biliniyor" dedi.

Sürekli güneş ışığına maruz kalmanın dudak kanserlerini artırdığını, geniz kanserlerinin oluşmasında ise virüs denilen bazı mikropların etkili olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Tüm kanserlerde olduğu gibi bu bölge kanserlerinde de başarılı tedavi, erken teşhise bağlı. Baş- boyun kanserleri vücuttaki diğer birçok kanser türüne göre erken belirti veren hastalıklardan. Bu nedenle bir takım uyarıcı belirti ve bulguların zamanında dikkate alınması ile erken teşhis konulabiliyor, tedavi başarısı artıyor ve hastanın yaşamını kurtarabiliyoruz" diye konuştu.

BAŞ VE BOYUN KANSERLERİNİN BELİRTİLER
Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu, hastalığın belirtileri hakkında şu bilgileri verdi: "Baş ve boynun herhangi bir kesiminde genellikle ağrısız ve gittikçe büyüyen şişlik, ağız içinde, dilde veya dudakta iyileşmeyen yaralar, ağızda uyuşukluk hissi, çiğnemede ve yutkunmada güçlük şeklinde belirtiler olabiliyor. Bunun yanında devam eden ses kısıklığı veya seste değişiklik, nefes alma güçlüğü, devam eden burun tıkanıklığı veya burun kanaması, göz çevresinde şişlik veya çift görme, geçmeyen kulak ağrıları, kulak çınlaması veya işitme güçlüğü de görülebiliyor."

BOYUNDA AĞRISIZ ŞİŞLİKLERE DİKKAT!
Baş boyun kanserlerinin genellikle vücutta herhangi bir yere yayılmadan önce boyundaki lenf bezlerine yayıldığını belirten Kasapoğlu, "Boyunda 2-3 haftadan uzun sürede geçmeyen şişlikler bir doktor tarafından görülmeli. Tabi ki tüm şişlikler kanser demek değil. Ancak şişlikler ağız, gırtlak, guatr, lenf ve kan kanserinin ilk belirtisi olabiliyor. Böyle şişlikler genellikle ağrısız ve gittikçe büyüme eğilimindedir.

Dil ve dudak kanserlerinin çoğu 2-3 haftada iyileşmeyen yaralar ve boyunda şişlikler olarak başlıyor. Yara ve şişlikler iltihaplanmadıkça ağrısız oluyor. Yaralarla beraber boyunda bir şişlik varsa daha da ciddiye alınmalı. Boğaz, yutak ve gırtlak kanserleri özellikle katı gıdaların ve bazen sıvıların yutulmasını zorlaştırabiliyor. Yutma ağrılı hale gelebiliyor. Baş-boyun bölgesinde görülen deri kanserleri en sık alın, yüz, kulak, dudak gibi cildin güneşe daha çok maruz kaldığı yerlerde görülüyor" ifadelerini kullandı.

İKİ HAFTADAN UZUN SÜREN SES KISIKLIĞI ÖNEMLİ
Pek çok gırtlak kanserinin ses değişimine neden olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "2 haftadan uzun süren ses kısıklığı ya da ses değişimleri önemli. Her ne kadar pek çok ses değişikliğinin nedeni kanser değilse de kulak burun boğaz ve baş-boyun uzmanının gırtlağı ve ses tellerini endoskopik yöntemle muayene etmesi gerekiyor" şeklinde uyarıda bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Baş ve boyun kanserleri daha erken belirti gösteriyor! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat