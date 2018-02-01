Baş parmağınız karakterinizi ele veriyor

Parmaklar ve kişilik arasında bir ilişki olduğunu biliyor muydunuz? Baş parmağınıza bakın hangi şekile daha çok benziyor? Karakter testleri elbette sadece parmakla çözülecek kadar basit değil ufak tefek farklılıklarla hem eğlence amaçlı hem de ortamlarda hava atmak için bu bilgiler çok işinize yarayabilir.

Handanalysis’ta yapılan bir çalışmaya göre yanılma payı içermekle birlikte baş parmaklarımız karakterimiz hakkında karşı tarafa önemli bilgiler iletiyor. Tespit edilen 3 farklı baş parmağı tipi var ve bu başparmağı tipleri karakterimizle doğrudan ilişkili. Öncelikle aşağıdaki baş parmağı tiplerine bir bakın: