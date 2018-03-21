Baş ağrısı ve migreni tetikleyen besinler

Migrenlerin kesin nedeni hala bilinmemekle birlikte, uzmanlar aldığınız ilaç, endokrin sisteminizdeki değişiklikler ve uyku eksikliğinin baş ağısını tetiklediği konusunda hemfikir. Yapılan çalışmalara göre, insanların yaklaşık% 10'u, beslenme hatalarından dolayı da baş ağrısıyla mücadele ediyor. İşte migreni tetikleyen ürünlerin listesi...

Uzmanlar tiraminin çoğu zaman insan sağlığı için zararlı bir madde olduğunu belirtiyorlar. Uzmanların 1950’lerden bu yana yaptığı araştırmalar, bu maddenin Migren ağrısını nasıl tetiklediğini anlamamızı sağlıyor.2010 yılında yürütülen bir araştırmada, migren hastası 200 kişiyle Baş ağrısını tetikleyen faktörler araştırılmıştır. Katılımcıların %18’i beslenme şekillerinin migren ataklarını tetiklediğini belirtmişlerdir. Araştırmaya göre; sosisli sandviç ve peynir, probleme neden olan gıdaların başında yer almaktaydı. Aynı yıl gerçekleştirilen ve auralı migrene sahip 126 kişiyle yürütülen bir başka araştırmada ise; peynirin atağı tetiklediği ortaya çıkmıştır.