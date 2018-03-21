Baş ağrısı ve migreni tetikleyen besinler

Migrenlerin kesin nedeni hala bilinmemekle birlikte, uzmanlar aldığınız ilaç, endokrin sisteminizdeki değişiklikler ve uyku eksikliğinin baş ağısını tetiklediği konusunda hemfikir.

Baş ağrısı ve migreni tetikleyen besinler

Migrenlerin kesin nedeni hala bilinmemekle birlikte, uzmanlar aldığınız ilaç, endokrin sisteminizdeki değişiklikler ve uyku eksikliğinin baş ağısını tetiklediği konusunda hemfikir. Yapılan çalışmalara göre, insanların yaklaşık% 10'u, beslenme hatalarından dolayı da baş ağrısıyla mücadele ediyor. İşte migreni tetikleyen ürünlerin listesi...

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Baş ağrısı ve migreni tetikleyen besinler

Uzmanlar tiraminin çoğu zaman insan sağlığı için zararlı bir madde olduğunu belirtiyorlar. Uzmanların 1950’lerden bu yana yaptığı araştırmalar, bu maddenin Migren ağrısını nasıl tetiklediğini anlamamızı sağlıyor.2010 yılında yürütülen bir araştırmada, migren hastası 200 kişiyle Baş ağrısını tetikleyen faktörler araştırılmıştır. Katılımcıların %18’i beslenme şekillerinin migren ataklarını tetiklediğini belirtmişlerdir. Araştırmaya göre; sosisli sandviç ve peynir, probleme neden olan gıdaların başında yer almaktaydı. Aynı yıl gerçekleştirilen ve auralı migrene sahip 126 kişiyle yürütülen bir başka araştırmada ise; peynirin atağı tetiklediği ortaya çıkmıştır.

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Baş ağrısı ve migreni tetikleyen besinler

Uzmanlar hala, tiraminin migreni nasıl tetiklediği üzerinde araştırmalarını sürdürmektedirler. Farklı bir görüşe göre; tiramin beyindeki sinir hücrelerinde norepinefrin salgılanmasına neden olmaktadır. Metabolizmanızda yüksek miktarda bulunan tiramin –anormal beyin kimyası ile birlikte– beyinde baş ağrısına neden olan değişikliklere yol açmaktadır. Taze peynirler pek fazla tiramin içermez hatta migren ataklarınız olsa bile tüketebilirsiniz. Yüksek Tiramin İçeren Besinler: Bayatlamış tavuk eti, bayatlamış peynir, fıçı birası, kurutulmuş ya da fermante edilmiş et, sosis, kırmızı şarap, lahana turşusu ve soya sosu

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Baş ağrısı ve migreni tetikleyen besinler

Ekşi meyveler, kanınızın pH seviyesini etkileyebilecek ve migren ağrısına yakalanma olasılığını artırabilecek bir çok asit içerir. Bazı araştırmalar, baş ağrısı olan kişilerin yaklaşı k% 11'inin turunçgillerin migren tetikleyicisi olduğunu bildirdiklerini göstermektedir. Bu meyveler aynı zamanda tiramin ve histamin içerir.

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