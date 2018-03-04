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Barzani'den kızdıracak açıklama! Çekilmeyeceğiz!

Barzani'den kızdıracak açıklama! Çekilmeyeceğiz!

IKBY Başbakanı Barzani, 2018 bütçesinin Irak meclisinde Kürtlerin itirazları dikkate alınmadan onaylanmasının kendilerini endişelendirdiğini, ancak haklarını korumak için Bağdat'ta kalmaya devam edeceklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 16:25 - Güncelleme: 04-03-2018 16:25

Barzani, kendilerine ayrılan bütçe ile birikmiş ve kesintili memur maaşlarını da ödeyemeyeceklerini ifade etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, 2018 bütçesinin Irak meclisinde Kürtlerin itirazları göz önünde bulundurulmadan onaylanması nedeniyle endişelendiklerini, ancak Bağdat'taki siyasi zemini terk etmeyeceklerini açıkladı.

Barzani, Erbil'de IKBY Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak meclisinin dün Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturumda 2018 bütçe yasa tasarısını oy çokluğuyla onaylamasının kendilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini dile getiren Barzani, Irak'ın 2003 yılında üzerinde kurulduğu ortaklık ve ittifak prensibinin bu kararla çiğnendiğini savundu.

IKBY'nin haklarının yok sayılmasının yanı sıra kendilerine ayrılan bütçe miktarından da kaygı duyduklarını söyleyen Barzani, bu bütçe ile birikmiş ve kesintili memur maaşlarını da ödeyemeyeceklerini ifade etti.

Barzani, "Kürtlerin ihmal edildiği istikrarlı bir Irak'tan bahsetmek zor olacaktır. Bu ülkede, barış ve istikrarın olmasını istiyorlarsa diğer unsurlarla anayasa çerçevesinde hareket etmeliler." dedi.

''BAĞDAT'TA KALMAYA DEVAM''

Gazetecilerin, bütçe meselesinden sonra Kürt siyasetçilerin Bağdat'tan çekilip çekilmeyecekleri sorusuna karşılık Barzani, IKBY'nin haklarını korumak için Bağdat'ta kalmaya devam edeceklerini söyledi.

IKBY Başbakanı'na, "Irak'ın Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Fuad Masum hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu da yöneltildi. Barzani, gelişmeler karşısında IKBY halkı ve hükümetinin Masum'dan bir tavır sergilemesini beklediğini dile getirdi. Irak'ta siyasi krize dönüşen 2018 bütçesi dün Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen mecliste oy çokluğuyla kabul edilmişti.

ERBİL'İN PAYI DÜŞÜRÜLDÜ

"Kemer sıkma" önlemlerini içeren bütçede Erbil'in payı önceki yılların aksine yüzde 12,6'ya düşürülmüştü. Bütçenin onaylanmasının ardından Kürt Milletvekili Adil Nuri, "Kürtler olarak Bağdat'taki tüm siyasetten çekilme seçeneğini değerlendiriyoruz. Buna Cumhurbaşkanlığı makamıyla bakanlıkları bırakma da dahil." açıklaması yapmıştı. Irak'ta önceki yıllarda bütçeler, daha çok özellikle Bağdat ile Erbil arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar sonucu IKBY, bütçeden yüzde 17’lik gibi önemli bir pay alıyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 04 Mart 2018 16:38 Kürtlerin Özgurluk Agaci Olgunlasiyor gelecek yuz yil Kürtlerin yuz yili Olacak hiç kimse Kürtleri Dikate Almadan Bu Cografyada istikrarli Siyaset yapamaz

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