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Barzani'den ilk açıklama! Erbil ve Bağdat arasında...

Barzani'den ilk açıklama! Erbil ve Bağdat arasında...

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarının yurt dışı uçuşlarına açılmasının "iyi bir adım" olduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 13:32 - Güncelleme: 14-03-2018 13:32

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak merkezi hükümetinin IKBY'deki havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağını kaldırmasını "iyi bir adım" olarak değerlendirdi.

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Barzani, "IKBY'deki havalimanlarının yurt dışı uçuşlarına açılmasının sorunların çözümü konusunda iyi bir başlangıç olduğunu ancak Erbil ile Bağdat arasındaki krizin sadece bütçe ve havalimanlarından ibaret olmadığını" ifade etti.

Barzani, Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında siyasal hakların yanı sıra ulusal, tarihi, anayasal, insani ve ekonomik sorunlar olduğunu söyledi. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün yaptığı açıklamada, "Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarına 29 Eylül 2017'den bu yana uygulanan yurt dışı uçuş yasağının kaldırıldığını" belirtmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Mart 2018 13:55 yakında gene kıçınız kalkar...

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