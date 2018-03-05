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Barzani'den flaş sözler! 'Cevap vermenin zamanı geldi'

Barzani'den flaş sözler! 'Cevap vermenin zamanı geldi'

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 'Irak Meclisinin Kürtleri planlı bir şekilde yok sayıp bütçe yasa tasarısını onayladığını ve bu karara cevap vermenin vaktinin geldiğini' savundu.

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 20:08 - Güncelleme: 05-03-2018 00:08

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı olarak görevine devam eden Mesut Barzani, IKBY'nin 1991 yılında Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e karşı başlattığı ayaklanmanın 27'nci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Barzani mesajında, Irak Meclisinde dün Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturumda, oy çokluğuyla onaylanan 2018 Bütçe Yasa Tasarısı'na tepki göstererek, tasarının onaylanmasıyla ittifak, ortaklık, denge ve anayasal ilkelere aykırı bir tutum sergilendiğini öne sürdü. 

IKBY halkının bilinçli bir şekilde gözardı edildiğini ileri süren Barzani, hem IKBY hem de dışarıda nasıl bir zihniyetle karşı karşıya kaldıklarının ortaya çıkacağını savundu. Barzani mesajında, 'artık IKBY'nin tüm taraflarla bir araya gelip Irak Meclisine gereken cevabı verme vaktinin geldiğini, bunun için de ilgili tarafların ortak ve uygun karar vermesi gerektiğini' kaydetti.

Irak'ta siyasi krize dönüşen 2018 bütçesi Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen Mecliste oy çokluğuyla kabul edilmişti. 'Kemer sıkma' önlemlerini içeren bütçede, Erbil'in payı önceki yılların aksine yüzde 12,6'ya düşürülmüştü. 

Irak'ta önceki yıllarda bütçeler özellikle Bağdat ile Erbil arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar sonucu IKBY, bütçeden yüzde 17 gibi önemli bir pay alıyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • coskun cos 04 Mart 2018 23:03 Sen iragi yok say ozerklik icin ugras gucun yetmeyincede hemen tipik magdur kürt edebiyati. Seni konusturduklarina dua et.

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