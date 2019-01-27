Bartu Gülhan kimdir O Ses Türkiye 2019 finalisti yaşı kaç?

O Ses Türkiye 2019 finale kalanlar netleşti, bu akşam son kez final sahnesine çıkacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye finalinde bu akşam toplam 6 yarışmacı yarışaca. Beyaz 3 yarışmacısı ile, Murat Boz 2 yarışmacısı ile Hadise ise 1 yarışmacısı işe final sahnesinde olacak. Seda Sayan ise finale yarışmacı çıkaramayacak.
Murat Boz final sahnesine 2 yarışmacı taşıyacak. Bu akşam O Ses Türkiye finalinde Murat Boz'un takımından 2 yarışmacısı büyük final için yarışacak. Büyülü sesi ile daha ilk elemede 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başaran Bartu Gülhan finalistler arasında. Peki kimdir bu genç yetenek Bartu Gülhan...
Babası da "Ben ilahi ve semayi, Kazancı Bedih dinliyorum" diyerek geceye büyük espri katmıştı. Bartu Gülhan için dört jüri üyesi de çok büyük mücadele vermiş fakat Murat Boz'u tercih etmişti.
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