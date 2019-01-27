Bartu Gülhan kimdir O Ses Türkiye 2019 finalisti yaşı kaç?

O Ses Türkiye 2019 finale kimler kaldı sorusu netleşti. 2019 O Ses Türkiye final sahnesine çıkacak isimlerinden biri de Murat Boz'un takımından genç yetenek Bartu Gülhan oldu. Peki Bartu Gülhan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sevgilisi var mı?

O Ses Türkiye 2019 finale kalanlar netleşti, bu akşam son kez final sahnesine çıkacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye finalinde bu akşam toplam 6 yarışmacı yarışaca. Beyaz 3 yarışmacısı ile, Murat Boz 2 yarışmacısı ile Hadise ise 1 yarışmacısı işe final sahnesinde olacak. Seda Sayan ise finale yarışmacı çıkaramayacak. Twitter

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Murat Boz final sahnesine 2 yarışmacı taşıyacak. Bu akşam O Ses Türkiye finalinde Murat Boz'un takımından 2 yarışmacısı büyük final için yarışacak. Büyülü sesi ile daha ilk elemede 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başaran Bartu Gülhan finalistler arasında. Peki kimdir bu genç yetenek Bartu Gülhan... Twitter

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İlk elemelerde Bartu Gülhan'a Hadise ve Murat Boz dayanamamış dans ederek eşlik etmişti. Hard Rock müzik tutkunu Bartu Gülhan söylediği farklı müzikle O Ses Türkiye yarımasına renk katmış o ilk günden adını finale yazdıracak isimler arasında gösterilmişti.

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