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Bartolin kisti nedir nasıl tedavi edilir?

Bartolin kisti nedir nasıl tedavi edilir?

Partnerinizle ilişkiye girdiğiniz sırada ağrı ve aşırı kuruluk hissi yaşayanlar bartolin kisti olabilirsiniz. elmaelma.com'un haberinde bartolin kiski nedir, belirtileri ve tedavi yollarını öğrenebilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 00:30 - Güncelleme: 24-10-2018 00:30

Bartolin kisti vajinada bulunan iki tarafta bezelye büyüklüğündeki organlardır. elmaelma.com'un haberine göre, parnerinizle yaşadığınız cinsellikte penisin vajinaya rahatlıkla girmesini sağlayan, vajinadaki kayganlığı sağlayan kayganlaştırıcı bir salgı oluşturmaktadır. 

Bu kistler bartolin bezinin salgıladığı sıvıyı aktaran kanalın tıkanması sonucu oluşmaktadır. Bu durumda cinsel ilişki esnasında penisini vajinaya rahatlıkla girmesini sağlayan salgı üretilmez ve acı oluşmaya başlar. Bunun sonucunda vajinada tahriş, enfeksiyon oluşabilir. Bartolin kistinin belirtileri arasındaki en belirgin özelliği ise oluşan şişliklerdir. Bunun sonucunda şiddetli ağrılara neden olmaktadır. Kimi zaman oturmayı ve ayakta kalmayı zorlaştıracak derecede ağrıların şiddeti artmaktadır. Her ne kadar şiddetli ağrılara neden olacak bu ağrılar cinsel ilişkiye girmeye engel değildir. Fakat cinsellik esnasında aynı şekilde ağrılar meydana gelebilir. 

Bartolin kisti tedavisi nasıl yapılır? 

Bu hastalığın tedavisi için yapılması gereken en büyük önlem tedavi yöntemi hijyendir! Genital bölgenin temizliği bu yolda çok önemlidir. pH değerine uygun sabunlar tercihiniz doğrultusunda olmalıdır. Aynı zamanda erken teşhis edip antibiyotik kullanımı kistlerin tedavisinde oldukça etkili bir yöntemdir.

Kaynak: elmaelma.com

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