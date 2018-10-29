Bartın'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var!

BARTIN'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Dün saat 20.00 sıralarında, Bartın-Amasra yolunda meydana gelen kazada; Bartın istikametine giden olan Necati Atav (58) idaresindeki 74 BE 528 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Coşkun Güneş (46) idaresindeki 06 ESN 70 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

19
Bartın'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Kazada, Sürücü Coşkun Güneş, aynı araçta bulunan İlyas Turgut Genç (31), Serdar Karademir (25), hafif ticari araç sürücüsü Necati Atav ile aynı araçta bulunan Hülya Bozkurt (38), Yeşim Arslan (39) ve Gülcan Arslan (34) ağır yaralandı.

29
Bartın'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, 112 Acil ekipleri geldi. Araçlarda sıkışanlar ekipler tarafından çıkartılırken, 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulundu. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

39
Bartın'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Necati Atav ile kızı Gülcan Arslan hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro