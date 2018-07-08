Bartın Irmağı'ndaki yunus inatçı çıktı

Dört gün önce Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda telef olma riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için uzman veteriner kontrolünde çalışma gerçekleştirildi.

Bartın Irmağı'ndaki yunus inatçı çıktı

Alınan bilgiye göre, limanın bulunduğu boğaz mevkisinden yaklaşık 12 kilometrelik ırmak yatağı boyunca ilerleyen ve Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak bölgesinden ayrılmayan yunusun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

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Bartın Irmağı'ndaki yunus inatçı çıktı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin, yaklaşık 3 metre boyundaki yunusu denize ulaştırmak için, ırmak üzerinde ses çıkartarak yunusu denize ulaştırma çalışması yaptı.

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Bartın Irmağı'ndaki yunus inatçı çıktı

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden görevlendirilen uzman veteriner hekim Erdem Danyer nezaretinde 2 botla yunusa yön vermeye çalışıldı. İl AFAD Müdürü Nurhan Doğruöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin, ırmak üzerinde botlarla suya soktukları demirlere vurarak balığa yön vermeye çalıştıklarını söyledi.

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Bartın Irmağı'ndaki yunus inatçı çıktı

Yunusun kurtarılması için 4 gündür çalışma yürüttüklerini anlatan Doğruöz, "Son olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden bir uzman talep ettik. Bu akşam da uzman veteriner hekimin kontrolünde çalışma yürütüyoruz." dedi.

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