Baron babaanne yakalandı üniversite öğrencilerinin ölümüne neden oldu

AYDIN’da meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Onur Saçıkara, Yunus Emre Karslıoğlu ve Mahmut Furkan Doğan, uyuşturucu zehirlenmesi geçirerek tedavi altına alınmıştı. Aydın halkını ayağa kaldıran olayda İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyan Onur Saçıkara, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer iki arkadaşının da 'hayati tehlikeleri' oldukları gerekçesiyle tedavilerine devam edildi.

300 LİRAYA SATIN ALDI

Mahmut Furkan Doğan'ın durumunun ağır olması nedeniyle ifadesi alınamazken, Yunus Emre Karslıoğlu polise verdiği ilk ifadede 2 Kasım günü Ilıcabaşı Mahallesi'ne arkadaşlarıyla gittiğini, 300 lira karşılığında bir gençten extacy olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler satın aldıklarını söyledi.

Karslıoğlu, ayrıca uyuşturucu hapları kullandıktan sonra fenalaştıklarını ve arkadaşlarını arayıp 112 sağlık ekipleri ile aracılığı ile hastaneye gittiklerini ekledi. İfadeden yola çıkan polis ekipleri hemen harekete geçti.

ZANLI HASTANEDE TEŞHİS EDİLDİ

Yeni Asır’ın haberine göre uyuşturucu komasına giren 3 üniversiteli gence uyuşturucu hapını 17 yaşındaki Erdal A’nın verdiği tespit edildi. Narkotik ekipleri kısa sürede Erdal A'yı uyuşturucu trafiğinin merkezi olarak belirlenen Ilıcabaşı mahallesinde gözaltına aldı. Tedavi gören Yunus Emre Doğan, yüzleştirildiği Erdal A'yı teşhis etti.

BABAANNE TORUN ÇETESİ

Erdal A, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu hapını Saçıkara ve iki arkadaşına kendisinin verdiğini itiraf ederken uyuşturucu haplarını kendisine 'uyuşturucu baronesi' olarak tanınan babaannesi Seviye A'nın verdiğini söyledi. Ekipler, Seviye A’yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Seviye A. ve torunu Erdal A, "Kasten adam öldürme ve yaralama ve Uyuşturucu madde ticareti" suçlarından tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Babaanne ve torunu tutuklanıp cezaevine gönderildi