Bariyerlere çarpan lüks araç alev alev yandı!

Çarpmanın etkisiyle lüks araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede alevler arabayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi aracı söndürdü. Lüks araç kullanılamaz hale geldi. Araç nedeniyle yolda bir müddet trafik yoğunluğu oluştu. Aracın yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.