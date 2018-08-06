Bariyer otomobile ok gibi saplandı!

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. Bariyelerin ok gibi saplandığı otomobildekiler şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Aracın halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Araçtakiler uzun süre şoku atlatamadı.

Kaza D-100 karayolu Yeşilköy mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy'e doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil bariyere çarptı. Bariyer ok gibi otomobile girerken araçtakiler kazayı şans eseri yara almadan atlattı.