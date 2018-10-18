Barıştıkları iddia edilmişti! Aslı Enver'den kaçamak Murat Boz cevabı

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, Murat Boz'a yakınlığıyla bilinen Astrolog Aytaç Öner, şok bir iddia ortaya atmıştı. Aytaç Öner, ''Aslı ile Murat barışacaklar mı?'' sorusuna, "Şu anda barışıklar ve çok mutlular" şeklinde cevap verince, ilişkilerini gizli gizli yaşadıkları gündeme oturmuştu. Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Aslı Enver, gazetecilerin Murat Boz sorusuna, “Cevap vermeyeceğim teşekkürler” diye karşılık verip uzaklaştı.
Aytaç Öner, pot kırdığını düşünerek yaşadığı şaşkınlığın ardından, "Kimse bilmiyor muydu? İlk ben mi söyledim. O zaman özür diliyorum" şeklinde konuştu. Ancak Aslı Enver'in bir iş adamıyla ilişki yaşadığı iddia edilmiş ve şu açıklamayı yapmak zorunda kalmıştı: "Bugüne kadar asla doğruluk payı olmayan, çirkin iddialarla yapılan, ayrılık sebebi olarak gösterilen hiçbir haber için açıklama yapmadım.
Ancak devamlı evli ve çocuklu kişilerle adımı kullanarak, gerçeklik payı olmayan 'iddia edildi' denilerek haberler yapılması artık beni de ailemi de ciddi derece üzüyor ve yıpratıyor.
Bu haberi ortaya atan Instagram hesabı ve gazeteci ile ilgili de hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız.
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