Barış Yurtçu kimdir Söz'ün yıldızı Deniz Baysal'la nişanlandı

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile Söz dizisinin yıldızı Deniz Baysal, önceki akşam evlilik için ilk adımı attı. İki yıldır birlikte olan çift, aile bireylerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle İzmir'de nişanladı.

Öte yandan nişandan paylaşılan bir videoda Yurtçu'nun acılı kahve içtiği anlar böyle kaydedildi. Ünlü şarkıcının kahveyi içtiği anlarda, "Bu neymiş ya? İçinde özle bir karışım mı var?" diye tepki verdiği görülüyor. İşte o anlar... DÜĞÜN YAZA: Önceki gün Etiler’de görüntülenen çift basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Nişan alışverişine çıktıklarını söyleyen Barış Yurtçu ve Deniz Baysal çifti düğünün yaza olacağını söylemişlerdi.

Söz dizisinin yıldızı Deniz Baysal ile Barış Yurtçu nişanlandı acılı kahve olay oldu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

BARIŞ YURTÇU KİMDİR? Aslen Adanalı olan Barış Yurtçu, 19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Kolpa isimli müzik grubu kurucularındandır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Barış Yurtçu, 2009 yılında Hayat Senin Mucize İşler, 2010 yılında Maximum, 2011 yılında Son Nefesim ve Yatağın Soğuk Tarafı, 2014 yılında Aşk ve Hayat ile müzik kariyerini sürdürdü.

2016 yılında Ece Seçkin ile birlikte Hoş Geldin Ayrılığa isimli şarkıda düet yaptı.