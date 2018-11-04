Barış Yurtçu Deniz Baysal'ın elinden böyle acılı kahve içti

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile oyuncu Deniz Baysal, evlilik hazırlıklarına başladı. Önceki gün Etiler’de görüntülenen çift basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Nişan alışverişine çıktıklarını söyleyen Barış Yurtçu ve Deniz Baysal çifti düğünün yaza olacağını söylemişlerdi.

Barış Yurtçu ve Deniz Baysal çifti bugün İzmir'de nişanlandı. Nişandan paylaşılan bir karede solist Barış Yurtçu oyuncu Deniz Baysal'ın elinden acılı kahve içti.

KOLPA GRUBU BARIŞ YURTÇU KİMDİR? Aslen Adanalı olan Barış Yurtçu, 19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Kolpa isimli müzik grubu kurucularındandır. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Barış Yurtçu, 2009 yılında Hayat Senin Mucize İşler, 2010 yılında Maximum, 2011 yılında Son Nefesim ve Yatağın Soğuk Tarafı, 2014 yılında Aşk ve Hayat ile müzik kariyerini sürdürdü. 2016 yılında Ece Seçkin ile birlikte Hoş Geldin Ayrılığa isimli şarkıda düet yaptı.