Barış Murat Yağcı'dan İrem Derici hakkında şok sözler

Bir dönem İrem Derici ile aşk yaşadığı konuşulan fotomodel-oyuncu Barış Murat Yağcı bu iddiayı reddetti ve açıklamasını samimi cümlelerle sürdürdü. Yağcı, pop şarkıcısı için ''İrem Derici çok argo konuşuyor beraber olma şansımız yok'' dedi.

Barış Murat Yağcı'dan İrem Derici hakkında şok sözler

Oyuncu - fotomodel Barış Murat Yağcı 'nın bir dönem İrem Derici ile aşk yaşadığı konuşulmuştu. Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Yağcı, “İrem Derici ile yediğim yemek dışında bir görüşmüşlüğüm, konuşmuşluğum yoktur. Reklam ve single için beni kullandı bence. Az sürede kendisini tanıma fırsatım oldu. Hem hem fizik olarak hem kafa olarak benim tarzım değil. Konuşmaları çok argo, bu durum beni çok rahatsız ediyor. Kadına yakıştıramıyorum ve non stop konuşuyor” dedi.

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Barış Murat Yağcı'dan İrem Derici hakkında şok sözler

''BİRLİKTE OLMA ŞANSIMIZ YOK'': “Sadece 2-2,5 saat gördüm. Alıcı gözle bakmak da değil. Bizim birlikte olma şansımız yok zaten. İki farklı tip, iki farklı karakter” diyen Yağcı, “Ben yolun başında oyunculuk yapmaya çalışan bir insanım. O bambaşka bir hayat yaşıyor. Ben onu kaldıramayabilirim” şeklinde konuştu.

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Barış Murat Yağcı'dan İrem Derici hakkında şok sözler

''KADINA YAKIŞMIYOR'': İrem Derici için, “Çok dobra, çok içten konuşur, bunu severim ama kadına yakışmıyor” diyen ünlü oyuncu ve model, “Arada ben de cümlemin anlamı yükselsin diye sonuna küfür koyabilirim tamam ama her cümlede, hepsinde... hepsinde... hepsinde... olmuyor yani...” ifadesini kullandı.


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Barış Murat Yağcı'dan İrem Derici hakkında şok sözler

“Bir ünlüyle aşk yaşarım, flört ederim ama herkesle olanla olmam” diyen Yağcı, “Benim birlikte olduğum insanlar ayakları üzerinde duran ama bizim sektörde olan birileri değildi" dedi.

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