Barış Murat Yağcı'dan İrem Derici hakkında şok sözler

Oyuncu - fotomodel Barış Murat Yağcı 'nın bir dönem İrem Derici ile aşk yaşadığı konuşulmuştu. Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Yağcı, “İrem Derici ile yediğim yemek dışında bir görüşmüşlüğüm, konuşmuşluğum yoktur. Reklam ve single için beni kullandı bence. Az sürede kendisini tanıma fırsatım oldu. Hem hem fizik olarak hem kafa olarak benim tarzım değil. Konuşmaları çok argo, bu durum beni çok rahatsız ediyor. Kadına yakıştıramıyorum ve non stop konuşuyor” dedi.



