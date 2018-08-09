Barış Murat Yağcı'dan İrem Derici hakkında şok sözler

Oyuncu - fotomodel Barış Murat Yağcı 'nın bir dönem İrem Derici ile aşk yaşadığı konuşulmuştu. Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Yağcı, “İrem Derici ile yediğim yemek dışında bir görüşmüşlüğüm, konuşmuşluğum yoktur. Reklam ve single için beni kullandı bence. Az sürede kendisini tanıma fırsatım oldu. Hem hem fizik olarak hem kafa olarak benim tarzım değil. Konuşmaları çok argo, bu durum beni çok rahatsız ediyor. Kadına yakıştıramıyorum ve non stop konuşuyor” dedi.
''BİRLİKTE OLMA ŞANSIMIZ YOK'': “Sadece 2-2,5 saat gördüm. Alıcı gözle bakmak da değil. Bizim birlikte olma şansımız yok zaten. İki farklı tip, iki farklı karakter” diyen Yağcı, “Ben yolun başında oyunculuk yapmaya çalışan bir insanım. O bambaşka bir hayat yaşıyor. Ben onu kaldıramayabilirim” şeklinde konuştu.
''KADINA YAKIŞMIYOR'': İrem Derici için, “Çok dobra, çok içten konuşur, bunu severim ama kadına yakışmıyor” diyen ünlü oyuncu ve model, “Arada ben de cümlemin anlamı yükselsin diye sonuna küfür koyabilirim tamam ama her cümlede, hepsinde... hepsinde... hepsinde... olmuyor yani...” ifadesini kullandı.
“Bir ünlüyle aşk yaşarım, flört ederim ama herkesle olanla olmam” diyen Yağcı, “Benim birlikte olduğum insanlar ayakları üzerinde duran ama bizim sektörde olan birileri değildi" dedi.
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