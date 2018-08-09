Barış Murat Yağcı: İrem Derici çok argo konuşuyor beraber olma şansımız yok

"İrem Derici ile yediğim yemek dışında bir görüşmüşlüğüm, konuşmuşluğum yoktur. Reklam ve single için beni kullandı bence. Az sürede kendisini tanıma fırsatım oldu.

Hem fizik olarak hem kafa olarak benim tarzım değil. Konuşmaları çok argo, bu durum beni çok rahatsız ediyor. Kadına yakıştıramıyorum ve no stop konuşuyor."

"Bir gün bu duruma maruz kaldım. Sadece 2-2,5 saat gördüm. Alıcı gözle bakmak da değil. bizim birlikte olma şansımız yok zaten. İki farklı tip, iki farklı karakter. Ben yolun başında oyunculuk yapmaya çalışan bir insanım. O bambaşka bir hayat yaşıyor. Ben onu kaldıramayabilirim..."

