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Barış Manço'nun eserleri Doğukan Manço tarafından yeniden yorumlanacak

Barış Manço'nun eserleri Doğukan Manço tarafından yeniden yorumlanacak

Barış Manço'nun oğlu DJ Doğukan Manço, babasının eserlerinin yeni nesle tanıtılması için öncülük edeceğini belirtti. Barış Manço'nun eserlerinin orijinal hallerinin bilindiğini aktaran Doğukan Manço, bu eserlerin yeni neslin aşina olduğu seslerle yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 15:21 - Güncelleme: 30-07-2018 15:22

Doğukan Manço, Manavgat'ın Kızılağaç bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde DJ performansı sergiledi. Sahnede yaptığı şovlar ve çaldığı parçalarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşatan Doğukan Manço, konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Barış Manço'nun Türk müziği için çok önemli olduğunu belirten Doğukan Manço, babasının eserlerinin yeni nesle tanıtılması için çalışacağını belirtti. Barış Manço'nun eserlerinin orijinal hallerinin bilindiğini aktaran Doğukan Manço, bu eserlerin yeni neslin aşina olduğu seslerle yeniden yorumlanması gerektiğini vurguladı. Manço, "Ben DJ'lik performanslarında babamın orijinal parçalarını çok çalıyorum. Böyle bir projenin öncülüğünü de ben yapacağım. Hatta yakında çıkacak projelerimden biri babama ait bir şarkı. Bakalım bir nabız ölçelim. İnsanların tepkisine göre arkası gelecek" dedi.

'ESKİDEN ÜRETİM DAHA KALİTELİYDİ'
Müzik anlamında eskiden üretimin daha kaliteli olduğunu anlatan Doğukan Manço, "Üretim şartlar gereği gerçekleşiyordu. Ülkede kaos varsa üretim var demektir. Bu bir gerçek. Dolayısıyla eski zamanın müzikleri güzeldi, daha kaliteliydi. Bunu üzülerek söylüyorum, kültürde çok ciddi yozlaşma var, konuşmada var. Daha basit cümleler seçiyoruz vesaire derken müzikler de o şekilde gelişmeye başladı. Haliyle eski müzikler tercih ediliyor. Eski müziklerin eski halleri var ama yeni nesle tanıtmak için birazcık da yeni sound, yeni sesler kullanmak gerekiyor. Bu nedenle eski müziklerin elektronik versiyonları tutuyor" diye 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 15:32 millet artik üretemiyor. kopyala babam kopyala

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KİMDİR ?
Barış Manço
BARIŞ MANÇO KİMDİR?

2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul´da doğdu. Sahnelerle ilk kez 1958 yılında Galatasaray Lisesi´nde öğrenciyken tanıştı. Galatasaray Lisesi´ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini tamamlamak için Belçika&acut

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