Barış Manço'nun çok bilinmeyen fotoğrafları!

2 Ocak 1943 yılında Üsküdar İstanbul'da doğan Barış Manço, 1 Şubat 1999 yılında Kadıköy İstanbul'da vefat etti. Bugün ölüm yıldönümü olan Barış Manço, sevenleri tarafından anılıyor.

Barış Manço'nun çok bilinmeyen fotoğrafları!

2 Ocak 1943 yılında Üsküdar İstanbul'da doğan Barış Manço, 1 Şubat 1999 yılında Kadıköy İstanbul'da vefat etti. Bugün ölüm yıldönümü olan Barış Manço, sevenleri tarafından anılıyor. Türk sanatçı, şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısı ve Kültür Elçisi' olan Barış Manço'nun hayatına dair bilinen haberimizde...

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Barış Manço'nun çok bilinmeyen fotoğrafları!

Bir döneme damga vuran ve günümüzde gururla anılan Barış Manço, Türkiye'de rock müziğin öncülerinden olmuş, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında da sayılan sanatçının, müziğe başlangıcı Galatasaray Lisesi'nde olmuştur. Lise öğreniminde okul değiştirmiştir. Şişli Terakki lisesinde eğitimini tamamlayan sanatçı, Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde,"resim-grafik-iç mimari" alanında tamamladı ve okulunu birincilik ile bitirdi.

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Barış Manço'nun çok bilinmeyen fotoğrafları!

Bestelediği 200’ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca , Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. Barış Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü.

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Barış Manço'nun çok bilinmeyen fotoğrafları!

1988 yılının Ekim ayında TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan 7'den 77'ye adlı televizyon programı, 1998 yılının Haziran ayında 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekoru kırdı. Ekvatordan Kutuplara isimli programında ekibiyle birlikte beş kıtada 100’den fazla değişik yöreye giderek 600.000 km.’ye yakın yol kat etti. Ayrıca 4 × 21 Doludizgin adında bir talk-show programının yapımcılığını yaptı.

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