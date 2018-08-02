Barış Atay'dan Muharrem İnce'ye tepki: En rezil siyaset biçimi

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, Muharrem İnce'nin "Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar. Bunları partiyi yıpratmak için söylemiyorum" açıklamasına tepki gösterdi. Atay, attığı tweet'te ''En rezil siyaset biçimi : “Konuşursam, insan içine çıkamazlar” E konuş! İnsan içine çıkamayacak kadar rezalet işler yapan insanları niye koruyorsun ki?'' diyerek isim vermeden Muharrem İnce'yi hedef aldı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, delegelere yönelik baskı, tehdit ve 'başka şeyler' olduğunu söylerken "Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar. Bunları partiyi yıpratmak için söylemiyorum" ifadelerini kullandı.