Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

TBMM'de milletvekillerinin yemin töreninde kısa süreli olay çıktı. HDP'den Hatay milletvekili seçilen oyuncu Barış Atay, yemin etmesi için anons edilince TBMM Genel Kurul salonu bir anda karıştı. Yemin törenini izleyen bir kişi, önce Atay'ı yuhaladı. Ardından da kalabalık bir grup kürsüye doğru giden Atay'ı protesto etti

En yaşlı üye sıfatıyla Meclis'e başkanlık yapan Durmuş Yılmaz, protestoların ardınadn güvenlik görevlilerine talimat vererek "Güvenlik görevlisi arkadaşlarım, lütfen görevinizi yapın" dedi ve protestocuların dışarı çıkarılmasını istedi.

Daha sonra tepki gösteren kişi TBMM genel kurul salonundan dışarı çıkarıldı. Atay, daha sonra yemin ederek görevine başladı.

YEMİN EDERKEN AK PARTİ SIRALARINA BAKTI Barış Atay'ın, yemin metnindeki "İnsan hakları" kısmını özellikle vurgularken, bu sırada AK Parti sıralarına baktığı görüldü.

  • Siyaset 07 Temmuz 2018 19:09
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