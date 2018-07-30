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Barış Atay ve Erkan Baş HDP'den ayrılıyor işte gidecekleri parti!

Barış Atay ve Erkan Baş HDP'den ayrılıyor işte gidecekleri parti!

HDP İstanbul ve Hatay milletvekilleri Erkan Baş ve tiyatrocu Barış Atay’ın partiden ayrılarak, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları öğrenildi. Böylelikle TİP, 47 yıl sonra TBMM’de temsil edilecek.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 13:38 - Güncelleme: 30-07-2018 13:38

TİP, geçen aralık ayında yeniden açılarak, siyaset sahnesine katılmıştı. TİP’in kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı Erkan Baş ve tiyatrocu Barış Atay da vardı.

HDP’nin sosyalist partilerle yaptığı ittifak sonucu Baş, İstanbul üçüncü bölgeden; Atay memleketi Hatay’dan milletvekili seçildi.

Ancak iki milletvekilinin seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. Baş ve Atay’ın TBMM’nin açılmasından önce HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor. Geçen hafta yemin törenine yakalarında Behice Boran ve Mustafa Suphi fotoğraflarının olduğu rozetlerle giren iki milletvekilinin katılımıyla TBMM’deki parti sayısı sekize çıkacak.

TİP İKİ MİLLETVEKİLİYLE TBMM'YE GİRMİŞ OLACAK: Bir grup sendikacı tarafından 1961’de kurulan TİP, 1965’te 15, 1969’da iki milletvekiliyle TBMM’ye girdi. TİP, 12 Mart 1971’deki darbe sonrası kapatıldı. Genel Başkan Behice Boran, dört yıl sonra TİP’i tekrar açtı. Ancak ömrü kısa oldu ve parti, 12 Eylül’de yine kapatıldı. Boran ve TİP yöneticileri, 1987’de TKP ile birleşerek, Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni kurdu. TİP, Aralık 2017’de Baş ve Atay ile bir grup arkadaşı tarafından son kez kuruldu.

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