Barış Atay ''PKK'' diyemedi: ''Kim yapmış olursa olsun''

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, Hakkari Yüksekova’da PKK tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi ile hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için açıklamada bulundu. Atay, yaptığı açıklamada ''Bir anne ve bebeğinin öldürülmesi; kim yapmış olursa olsun, ne açıklama yapılmaya çalışılırsa çalışılsın, asla kabul edilemez. Saldırıyı kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını diliyorum. Şiddet nereden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim. Hepimizin başı sağolsun'' dedi.