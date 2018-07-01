Barış Arduç'un son haline bak! Gitti güzelim baklava dilim kaslar...

KİRALIK Aşk dizisindeki Ömer karekteriyle Türk izleyicisinin özellikle de genç kızların gönlünde taht kuran yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Marmaris-Bozburun açıklarında demirli teknede arkadaşı ile tatil yapıyor. Ancak teknedeki Barış Arduç, Kiralık Aşk dizisinde her fırsatta sergilediği baklava dilim kaslarıyla ayrılmış gözüküyor. Arduç'ın kaslarının yerinde yeller eserken hafif göbek yaptığı da görülüyor...
Yıllardır kick-boks yapan, düzenli ağırlık çalışan, futbol oynayan oyuncu Instagram’dan kaslı fotoğraflarını paylaşıyordu. Kiralık Aşk dizisinde de sık sık kaslı vücudu sergileniyordu.
Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Barış Arduç’un teknede çekilen fotoğrafları şaşırttı. O kaslı BArış Arduç gitmiş yerine bambaşka bir Barış Arduç gelmişti sanki...
Arduç’un kaslarının eridiği, baklavalarının yerine göbeğinin belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
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