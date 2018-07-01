Barış Arduç'un son haline bak! Gitti güzelim baklava dilim kaslar...

Kiralık Aşk dizisindeki 'Ömer' karekteri ve sık sık sergilediği baklava dilimi vücut kaslarıyla genç kızların sevgilisi olan Barış Arduç'un son hali inanılmaz... Şimdi o kaslerin yerinde yeller esiyor...

Barış Arduç'un son haline bak! Gitti güzelim baklava dilim kaslar...

KİRALIK Aşk dizisindeki Ömer karekteriyle Türk izleyicisinin özellikle de genç kızların gönlünde taht kuran yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Marmaris-Bozburun açıklarında demirli teknede arkadaşı ile tatil yapıyor. Ancak teknedeki Barış Arduç, Kiralık Aşk dizisinde her fırsatta sergilediği baklava dilim kaslarıyla ayrılmış gözüküyor. Arduç'ın kaslarının yerinde yeller eserken hafif göbek yaptığı da görülüyor...

114
Barış Arduç'un son haline bak! Gitti güzelim baklava dilim kaslar...

Yıllardır kick-boks yapan, düzenli ağırlık çalışan, futbol oynayan oyuncu Instagram’dan kaslı fotoğraflarını paylaşıyordu. Kiralık Aşk dizisinde de sık sık kaslı vücudu sergileniyordu.

214
Barış Arduç'un son haline bak! Gitti güzelim baklava dilim kaslar...

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Barış Arduç’un teknede çekilen fotoğrafları şaşırttı. O kaslı BArış Arduç gitmiş yerine bambaşka bir Barış Arduç gelmişti sanki...

314
Barış Arduç'un son haline bak! Gitti güzelim baklava dilim kaslar...

Arduç’un kaslarının eridiği, baklavalarının yerine göbeğinin belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro