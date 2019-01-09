Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili 11 yıl sonra ortaya çıkan çarpıcı detay!

"Güzel bir parlama yaşarken kaybettik Barış'ı. Çok üzücü bir şey oldu bizim için. Barış çok rahat bir çocuktu inanılmaz da ışığı vardı. Bir o kadar da yardımseverdi. Otizimli Çocuklar Vakfı'na her ay giderdi, dernekler bile kurdu...



