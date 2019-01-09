Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili 11 yıl sonra ortaya çıkan çarpıcı detay!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun ölümü ile ilgili Kanal D'deki 2. Sayfa programında çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı.

Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili 11 yıl sonra ortaya çıkan çarpıcı detay!

"Islak Islak", "Amasra" ve "Gözlerin" gibi unutulmaz parçalarla gönüllerde taht kuran ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili 11 yıl sonra çarpıcı bir detay ortaya çıktı. 'Akademi Türkiye' yarışmasıyla adını duyuran şarkıcı Deha Bilimlier, Kanal D'de konuk olduğu 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında Akarsu ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

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Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili 11 yıl sonra ortaya çıkan çarpıcı detay!

Yıllar önce katıldığı yarışma programındaki Barış Akarsu'yla olan görüntülerini izleyen Deha Bilimlier, Akarsu'yla yarışmaya başlamadan önce arkadaş olduklarını söyledi. Yıllar içerisinde ünlü rockçıyla daha çok samimi olduklarını vurgulayan Bilimlier, şunları dile getirdi;

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Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili 11 yıl sonra ortaya çıkan çarpıcı detay!

"Güzel bir parlama yaşarken kaybettik Barış'ı. Çok üzücü bir şey oldu bizim için. Barış çok rahat bir çocuktu inanılmaz da ışığı vardı. Bir o kadar da yardımseverdi. Otizimli Çocuklar Vakfı'na her ay giderdi, dernekler bile kurdu...

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Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili 11 yıl sonra ortaya çıkan çarpıcı detay!

Kız Arkadaşıyla Kavga Etmiş: Kaza Bodrum'da oldu. Biz duyduğumuzda inanamadık zaten hastanede yattık. Ben Bodrum'daydım Barış'ta yanımıa gelecekti. Yolda kız arkadaşıyla kavga ediyor sonra geri dönmeye kalkışıyor o anda da kaza yapıyorlar. Kız arkadaşı da kazada hayatını kaybetti...

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