Bardan sonra vahşet! Arkadaşının burnunu ısırdı sonra çiğnedi

ABD, arkadaşının burnunu ısırdıktan sonra çiğneyen kadını konuşuyor. 41 yaşındaki Jessica Collins, Perşembe gecesi iki arkadaşıyla birlikte ABD’nin Teksas Eyaleti’ndeki Houston’da bir bara gitti. Daha sonra bu arkadaşlarından birinin evine giden kadın, daha fazla içki ve sigara istedi. Collins’in davranışından rahatsız olan arkadaşı, evi terk etmesini istedi.



