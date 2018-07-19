Bardan sonra vahşet! Arkadaşının burnunu ısırdı sonra çiğnedi

ABD, arkadaşının burnunu ısırdıktan sonra çiğneyen kadını konuşuyor. 41 yaşındaki Jessica Collins, Perşembe gecesi iki arkadaşıyla birlikte ABD’nin Teksas Eyaleti’ndeki Houston’da bir bara gitti. Daha sonra bu arkadaşlarından birinin evine giden kadın, daha fazla içki ve sigara istedi. Collins’in davranışından rahatsız olan arkadaşı, evi terk etmesini istedi.
ÖNCE ISIRDI SONRA ÇİĞNEDİ: Sinirlenen Collins, ismi açıklanmayan kadının saçını çekerek yere indirdi. Burnunu ısırdı ve kopan parçayı çiğnemeye başladı. Bayılan 28 yaşındaki kadın, ambülansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Collins, bin dolar kefaret bedeliyle serbest bırakıldı. Mağdur kadın ise sağlık sigortası olmadığı için estetik ameliyat için internet üzerinden başlatılan kampanyayla para toplamaya çalışıyor.
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