Barcelonalı Boateng'ten Türk taraftarlara şarkılı mesaj

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) lideri Barcelona, İtalyan kulübü Sassuolo'nun Ganalı forvet oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona, 31 yaşındaki Ganalı milli futbolcuyu, 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

''DELİ GİBİ SEVERİM SİZİ BEN'' Boateng'i yakından takip edenler Ganalı futbolcunun Türkiye'ye olan hayranlığını hatırlayacaktır. Ganalı futbolcu, daha önce Türkçe seslendirdiği şarkılarla hafızalarda yer edinmişti. Barcelona'nın çiçeği burnunda transferi Boateng, 'Bir tanem, deli gibi severim sizi ben' şarkısıyla Türkiye'ye selam yollamayı ihmal etmedi.

AVRUPA'NIN DEVLERİNDE FORMA GİYDİ Sassuolo'nun sezon öncesinde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı.