Barcelona'dan genç yıldız De Jong için rekor teklif!

Bu sezon yıldızı parlayan De Jong, oynadığı futbolla ve oyun zekasıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. Dünyanın önde gelen kulüplerinin yakın markajında olan De Jong, henüz 21 yaşında.

Juventus, Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin adeta kıskacına aldığı genç futbolcu için, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Ajax'a 90 milyon Euro teklif etti.

Haberde, Paris Saint-Germain'in ise De Jong'u kadrosuna katmak için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.



Rekor olacak

Barcelona, 90 milyon Euro bonservis bedeli vererek bu transferi gerçekleştirirse, De Jong şimdiye kadarki en pahalı Hollandalı futbolcu olacak. Şu an rekor Southampton'dan Liverpool'a 84.4 milyon Euro'ya giden Virgil van Dijk'e ait bulunuyor.

Bu sezon Ajax ile 28 resmi karşılaşmaya çıkan Frenkie De Jong 3 gol, 1 asistle mücadele etti.