Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Dünya üzerinde derbi denince akla gelen ilk iki takım Real Madrid ve Barcelona bugün saat 18:15'de Camp Nou'da karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın ev sahipliği yapacağı maçta her iki takımda da önemli eksikler var.

Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Tüm dünyanın dört gözle beklediği El Clasico günü nihayet geldi çattı. Ancak İspanya La Liga'da 10. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek iki takımın taraftarları hüzünlü. Geçtiğimiz hafta omzundan sakatlanan Messi ve sezon başı Juventus'a transfer olan Ronaldo'suz El Clasico izleyecek olan taraftarlar maçın tatsız geçeceğini düşünüyorlar.

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Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Ezeli rakipler Barcelona ve Real Madrid 2007'den bu yana ilk defa Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olmadan sahaya çıkacak. Ronaldo'nun, Juventus'a transferiyle büyük bir düşüş yaşayan Madrid, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Messi'nin yokluğunu değerlendirerek, Barça'yı devirmek ve çıkışa geçmek istiyor.

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Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Katalan ekibi ise Eflatun-Beyazlılar'ı yenerek seri galibiyetlere başlamayı hedefliyor. Barça'da Messi'nin dışında sakatlığı süren Umtiti ve Vermealen karşılaşmada forma giyemeyecek. Madrid cephesinde ise Carvahal ile Mariano Diaz'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

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Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

İki takımın muhtemel 11'leri:
Barcelona: Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Rafinha, Coutinho, Suarez

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