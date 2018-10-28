Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Tüm dünyanın dört gözle beklediği El Clasico günü nihayet geldi çattı. Ancak İspanya La Liga'da 10. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek iki takımın taraftarları hüzünlü. Geçtiğimiz hafta omzundan sakatlanan Messi ve sezon başı Juventus'a transfer olan Ronaldo'suz El Clasico izleyecek olan taraftarlar maçın tatsız geçeceğini düşünüyorlar.

Ezeli rakipler Barcelona ve Real Madrid 2007'den bu yana ilk defa Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olmadan sahaya çıkacak. Ronaldo'nun, Juventus'a transferiyle büyük bir düşüş yaşayan Madrid, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Messi'nin yokluğunu değerlendirerek, Barça'yı devirmek ve çıkışa geçmek istiyor.