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Barcelona nefes kesen mücadelede Messi ile 1 puanı kopardı

Barcelona nefes kesen mücadelede Messi ile 1 puanı kopardı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan maçta Barcelona, sahasında Valencia ile 2-2 berabere kaldı. 

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 09:15 - Güncelleme: 03-02-2019 09:15

Camp Nou Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip, 24. dakikada Kevin Gameiro ve 32. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçti. 

Barcelona, Messi'nin biri penaltıdan olmak üzere 39 ve 64. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 

Lider Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti.

Dün oynanan maç sonuçları
Levante 0-0 Getafe
R.Sociedad 2-1 A.Bilbao
Barcelona 2-2 Valencia
Celta Vigo 1-0 Sevilla

Celta Vigo'nun kaydettiği tek gol, milli takım futbolcumuz Okay Yokuşlu'dan geldi.

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