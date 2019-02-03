Barcelona nefes kesen mücadelede Messi ile 1 puanı kopardı

Camp Nou Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip, 24. dakikada Kevin Gameiro ve 32. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçti.

Barcelona, Messi'nin biri penaltıdan olmak üzere 39 ve 64. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Lider Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti.

Dün oynanan maç sonuçları

Levante 0-0 Getafe

R.Sociedad 2-1 A.Bilbao

Barcelona 2-2 Valencia

Celta Vigo 1-0 Sevilla



Celta Vigo'nun kaydettiği tek gol, milli takım futbolcumuz Okay Yokuşlu'dan geldi.