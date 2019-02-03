Barcelona nefes kesen mücadelede Messi ile 1 puanı kopardı

Camp Nou Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip, 24. dakikada Kevin Gameiro ve 32. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçti.
Barcelona, Messi'nin biri penaltıdan olmak üzere 39 ve 64. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Lider Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti.
Dün oynanan maç sonuçları
Levante 0-0 Getafe
R.Sociedad 2-1 A.Bilbao
Barcelona 2-2 Valencia
Celta Vigo 1-0 Sevilla
Celta Vigo'nun kaydettiği tek gol, milli takım futbolcumuz Okay Yokuşlu'dan geldi.
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