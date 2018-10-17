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Barcelona Arda Turan'la ilgili sessizliğini bozdu

Barcelona Arda Turan'la ilgili sessizliğini bozdu

Barcelona Basın Sözcüsü Josep Vives, İspanyol gazetecilerle yaptığı toplantıda Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 12:32 - Güncelleme: 17-10-2018 13:32

Barcelona Basın Sözcüsü Josep Vives, Medipol Başakşehir'in yaşanan olaylar nedeniyle 2.5 milyon TL para cezasına çarptırdığı Arda Turan ilgili konuştu.

Vives, Bordo-Mavililerin 2019 yazında hazırlık kampının Japonya ve Çin'de yapılacağının açıklandığı basın toplantısında Arda Turan hakkındaki bir soruyu yanıtladı.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ AMA YORUM YAPMAK İSTEMİYORUZ"
Josep Vives, "Yaşananlar üzücü. Konuyla ilgili Türkiye'den gelen haberler hoş değil. Arda yakından tanıdığımız, dostça ilişkimizin olduğu bir futbolcumuz. Süreci takip ediyoruz ancak bu olayla ilgili herhangi bir ek yorum yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.  

SÖZLEŞMESİ 2020'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir ile 2.5 sezonluk kiralık anlaşma imzalayan 31 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile olan kontratı 2020 haziran ayında sona eriyor.


 
 

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