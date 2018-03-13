Barbie bebeğe benzemek için bunu da yaptırdı!

Yarı Çinli olan Ophelia Vanity isimli 30 yaşındaki kadın, Barbie bebek gibi görünmek için servet harcadı. Ophelia Vanity, son olarak göz kapaklarını daha Batılı bir görünüme kavuşturmak için bıçak altına yattı.

Barbie bebeğe benzemek için bunu da yaptırdı!

30 yaşındaki Ophelifa Vanity, bir Barbie bebek gibi görünmeye kelimenin tam anlamıyla hayatını adadı. Genç kadın bu uğurda şu ara kadar 35 bin doların üstünde para harcadı. Yarı Çinli olan Ophelia Vanity, son olarak göz kapaklarını daha Batılı bir görünüme kavuşturmak için bıçak altına yattı.

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Barbie bebeğe benzemek için bunu da yaptırdı!

Amacının tam anlamıyla bir Barbie bebek gibi görünmek olduğunu söyleyen Vanity "Bu yüzden de Çinli gibi değil tam anlamıyla bir Batılı gibi görünmek istedim. Çünkü birçok insan gözlerimin görüntüsü nedeniyle benimle dalga geçiyordu" diye konuştu.

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Barbie bebeğe benzemek için bunu da yaptırdı!

Daha önce yaptırdığı botoks ve dudak kalınlaştırma operasyonlarından sonra kendine güveninin arttığını söyleyen Ophelia Vanity, şimdi de göz kapaklarını düzelttirdi. Ancak görünüşe göre genç kadın bununla da yetinmeyecek. Çünkü yeni estetik operasyonlar için bıçak altına yatmayı planladığını da söyledi.

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Barbie bebeğe benzemek için bunu da yaptırdı!

İşte Ophelia Vanity'nin fotoğrafları...

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