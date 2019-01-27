Baran ve Barış Solar kimdir O Ses Türkiye 2019 finalisti yaşı kaç?

O Ses Türkiye 2019 finale kalanlar netleşti, bu akşam son kez final sahnesine çıkacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye finalinde bu akşam toplam 6 yarışmacı yarışaca. Beyaz 3 yarışmacısı ile, Murat Boz 2 yarışmacısı ile Hadise ise 1 yarışmacısı işe final sahnesinde olacak. Seda Sayan ise finale yarışmacı çıkaramayacak.

Beyaz final sahnesine en çok yarışmacı taşıyan yarışmacı oldu. Bu akşam O Ses Türkiye finalinde Beyaz'ın takımından 3 yarışmacısı yarışacak. Büyülü sesleri ile daha ilk elemede 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başaran Baran ve Barış Kahtalı kardeşler finalistler arasında. Peki kimdir bu genç yetenekler Barış ve Baran Solar...