Baraj çöktü: Yüzlerce kişi kayıp

Laos Haber Ajansı'nın açıklamasına göre olay ülkenin güneydoğusundaki Attapeu bölgesinde pazartesi gecesi yaşandı.

Bölgede inşaat halinde olan hidroelektirik barajının çökmesi sonucu 5 milyar metreküp suyun boşaldığı ve 6 köyün sel sularının altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada 'ölenler olduğu' ve 'yüzlerce kişinin kayıp olduğu' duyuruldu.

Barajın 'Xe Pien-Xe Nomnoy Enerji Şirketi' tarafından inşa edilmekte olduğu da açıklandı.