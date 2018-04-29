Banyo süngerinin içine gizli kamera yerleştirdi duşa giren kızların...

HİNDİSTAN''da ev arkadaşı kızların uygunsuz görüntülerini kaydetmek için banyo süngerinin içine gizli kamera yerleştiren üniversite öğrencisi suç üstü yakalandı.

Sapıklığın böylesei daha önce ne görüldü ne de duyuldu... Hindistan'da ev arkadaşı kızların uygunsuz görüntülerini kaydetmek için banyo süngerinin içine gizli kamera yerleştiren üniversite öğrencisi suç üstü yakalandı.

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Hindistan'da 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Rico Auliaputra, aynı evde kaldığı iki kız öğrenci arkadaşını banyo yaparken görüntülemek için banyoda bulunan bir süngerin içine gizli kamera yerleştirdi.



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GENÇ KIZ IŞIĞI GÖRÜNCE KAMERAYI FARK ETTİ; Kızlardan bir tanesi duş aldığı sırada süngerin içinden bir ışığın parladığını görünce süngerin içine baktı ve gizli kamera olduğunu anlayınca genç adamdan hesap sormaya gitti. Bunun üzerine Rico, içinde hafıza kartı bulunduğu belirtilen gizli kamerayı balkondan aşağı attı.







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