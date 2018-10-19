Banu Parlak kimdir kocası Okan Öztürk kim boşandılar mı?

Banu Parlak kimdir eşi Okan Öztürk ile boşandı mı soruları magazin basınının gündeminde. Kızı Duru'yu dünyaya getiren ve anne olan Banu Parlak duygularını instagram hesabından paylaştı. Doğum sırasında yanında eşi Okan Öztürk'ün olması ise acaba boşanmaktan vazgeçtiler mi sorusunu akıllara getirdi. Peki arabasında çekti kliplerle tanınan daha sonra albüm çıkaran Banu Parlak'ın kocası Okan Öztürk kimdir?

Geçtiğimiz ayın başında boşanacakları haberlerini doğrulayan şarkıcı Banu Parlak, anne oldu. Bebeği kucağına verildiğinde gözyaşlarına hakim olamayan Parlak’a bu anlarında boşanma sürecinde olduğu eşi Okan Öztürk de eşlik etti.

Geçtiğimiz ayın başında boşanacakları haberlerini doğrulayan şarkıcı Banu Parlak, anne oldu.

Kızına Duru adını veren Parlak, doğumunda çekilen video görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Bebeği kucağına verildiğinde gözyaşlarına hakim olamayan Parlak’a bu anlarında boşanma sürecinde olduğu eşi Okan Öztürk de eşlik etti.

BANU PARLAK KİMDİR: 1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur.Instagram paylaşımlarıyla ünlelen Banu Parlak, sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olmuştu.