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Bankaya gitti döndüğünde gördüğü manzarayla şoke oldu!

Bankaya gitti döndüğünde gördüğü manzarayla şoke oldu!

Antalya’da aracını park edip bankaya giden Atalay Işık, geri döndüğünde aracının soyulduğunu anlayınca hırsıza "Paralarımızı al, evraklarımızı teslim et" diye çağrıda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 12:13 - Güncelleme: 09-01-2019 12:13

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 71 Sokak’ta meydana geldi. Müteahhitlik yapan Atalay Işık, iki Alman misafirinin de içinde bulduğu 07 MJJ 64 plakalı otomobiliyle, banka işlemleri için Yener Ulusoy Bulvarı’na geldi. Havanın soğuk olması nedeniyle otoparka gitmeyen Işık, otomobilini bankanın arkasındaki sokağa park etti. Bankada hesap kapatma işlemleri için yaklaşık yarım saat kalan Işık, geriye döndüğünde aracının arka kapı camının kırık olduğunu ve içeride bıraktığı iki küçük çantanın yerinde olmadığını gördü.

"800 TL PARA, KREDİ KARTLARI, KİMLİKLER..."  Hemen polis ekiplerine haber veren Işık, hırsız veya hırsızların çantayı çöpe atma ihtimaline karşı çevrede arama yaptı ama sonuç alamadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri araç içinde ve çevrede inceleme başlattı. Çalınan iki çanta içinde 800 TL’ye yakın para, kredi kartları, kimlikler ve ehliyetler olduğu öğrenildi.

"MİSAFİLERİME YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİM": : Hayatında ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini dile getiren Atalay Işık, "Alman misafirlerimle bankaya geldik. Arabamızı bankanın arka sokağına park ettik. İşlemin ardından aracın yanına geldik ki arka kapı camımız kırılmış, bütün eşyalarımız çalınmış. Misafirlerime yardımcı olmak amacıyla geldik ama bu olayı yaşadık" diye konuştu.

"PARAYI AL, EVRAKLARI GETİR": Hava soğuk olduğu için aracını otoparka park edemediğini dile getiren Işık, "Misafirlerim üşümesin dedim ama başımıza bu geldi. Çalınan iki çanta içinde misafirlerimin evrakları ve bir miktar paraları vardı. Benim bir miktar para ve evraklarım kimlik kredi kartlarım vardı. Kimlik ve ehliyeti yeniden çıkarmak uğraş. En büyük dert o. Hırsız bey keşke paraları alsa da evraklarımızı bıraksaydı. Bizi duyuyorsa paralarımız al evraklarımIzı teslim et" dedi.

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Kaynak : İHA

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