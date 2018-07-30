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Bankaların kârı dudak uçuklattı!

Bankaların kârı dudak uçuklattı!

BDDK verilerine göre, haziranda Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 3,7 trilyon liraya yükseldi. Haziran 2018 döneminde sektörün dönem net karı ise 28 milyar 921 milyon lira oldu.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 22:51 - Güncelleme: 30-07-2018 22:51

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, haziran ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, haziran ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 671 milyar 537 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 413 milyar 694 milyon lira (yüzde 12,7) arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 353 milyar 170 milyon lira, menkul değerler 431 milyar 613 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 12,7, krediler yüzde 12,1 ve menkul değerler toplamı yüzde 7,5 arttı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı, haziranda yüzde 3 düzeyinde gerçekleşti.

NET KAR 28.9 MİLYAR LİRA

KOBİ Kredileri tablosunun hazırlanmasında esas alınan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan KOBİ tanımı ve sınıfları, 24 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle güncellendi. Tanım değişikliği nedeniyle, alt KOBİ sınıfları arasında müşteri sayısı ve kredi tutarları bakımından geçişmeler gerçekleşti.

Buna bağlı olarak Haziran 2018 döneminde KOBİ kredileri bir önceki aya göre yüzde 17,1 artışla 646 milyar 107 milyon lira olurken, toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 0,8 arttı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat haziranda geçen yıl sonuna göre yüzde 11 artışla 1 trilyon 899 milyar 147 milyon lira oldu.

Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 9,9 artışla 394 milyar 672 milyon liraya ulaştı. Haziran 2018 döneminde sektörün dönem net karı 28 milyar 921 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 23:22 Allah bildiği gibi yapsın başka bir şey demiyorum yahu tamam kazanın sizde kazanmayın demiyor kimse ama insafff.... resmen kan emiyor bankalar amam pamuk eller bir gün muhakkak o cebe gircek ...

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