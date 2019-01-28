Bankadan çıkan kadının boğazına bıçak dayadı ama

Adana'da banka şubesinden 100 bin lira çeken kadını takip edip boğazına bıçak dayayarak gasbetmeye çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bankaya müşteri kılığında çeken Şehmuz A., şube içerisinde beklemeye başladı. Bu sırada Gülhan G.'nin yüklü miktarda para çektiğini gören şüpheli, genç kadının dışarı çıkmasını bekledi.

KADIN ÇIĞLIK ATTI

Şubeden ayrılmasının ardından Gülhan G.'yi takip eden şüpheli, üzerinde bulunan ekmek bıçağını genç kadının boğazına dayadı. Bunun üzerine Gülhan G. çığlık attı.

SİVİL POLİSLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

Bu sırada yoldan geçen sivil güven timi polisler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Şehmuz A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoka giren Gülhan G. ise bankaya geri götürülerek sakinleştirildi. Gülhan G. saldırıdan yara almadan kurtulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.