Bankacının dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı

Cevatpaşa Mahallesi Hasanpaşa Sokağı'nda oturan Hafize P'yi (78) telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan A.T. (32) ve H.B. (32), bankadaki hesaplarına el konulacağını, evinde de arama yapılacağını belirterek, parasını çekip kendilerine teslim etmesini istedi.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle parasının bulunduğu banka şubesine giden Hafize P, hesabındaki 210 bin lirayı çekti. Müşterisinin durumundan şüphelenen gişe görevlisi, yaşlı kadının oğluna ulaşarak bilgi verdi.

Hafize P'nin oğlu da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle irtibata geçip annesini takibe aldırdı.

Yaşlı kadını evinin arka sokağında bulunan inşaata çağıran ve para dolu çantayı almaya gelen şüpheliler, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından sabıkalı oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.